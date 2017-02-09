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Футбол: Кыргызстан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355082_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409114-ru.html

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Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге FIFA

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9 февраля 2017, 16:43       Комментарии

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА по итогам января.
Как сообщает Международная федерация футбола, в обновленном рейтинге сборная Кыргызстана занимает 122-е место среди 209 стран.
Рейтинг сборной Кыргызстана среди азиатских стран (АФК) также не изменился и занимает 16-е место среди 46 стран. Лидером в Азии уже несколько месяцев является Иран, несмотря на то, что опустился на три позиции в мировом рейтинге (32-е место). На втором месте сборная Южной Кореи (39-е место), а на третье место вышла сборная Японии (52-е место).
Среди стран Центральной Азии лидером остается сборная Узбекистана, которая занимает шестое место в Азии и 63-е место в мире. На втором месте - Казахстан (96-е место), затем идет Кыргызстан, на четвертом расположился Таджикистан (133-е место) и на последнем Туркменистан (144-е место).
Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е место.
Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:
По итогам месяца лучший показатель у сборной Камеруна, которая прибавила 29 позиций и теперь занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, а худший показатель у Кубы, потерявшей 26 позиций (151-е место).
По итогам месяца первое место в рейтинге сильнейших сборных занимает сборная Аргентины, на втором идет Бразилия и тройку сильнейших замыкает Германия.
Топ-10 команд мирового рейтинга:
<li>Аргентина</li><li>Бразилия</li><li>Германия</li><li>Чили</li><li>Бельгия</li><li>Франция</li><li>Колумбия</li><li>Португалия</li><li>Уругвай</li><li>Испания.</li>

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