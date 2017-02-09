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В Оше проведут работу по рационализации системы начального и среднего профобразования

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409113-ru.html

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9 февраля 2017, 16:36       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В мэрии города Ош накануне состоялась встреча вице-мэра города Нурбека Кадырова с экспертами второго проекта Азиатского Банка Развития "Профессиональное образование и развитие навыков". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
В ходе встречи эксперты проекта АБР ознакомили с подготовленными предварительными предложениями по рационализации системы начального и среднего профессионального образования в городе Ош, а также обсудили ситуацию по обучению молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.
По словам Н.Кадырова, в настоящее время по-прежнему востребованными являются строительные специальности: специалисты по гипсокартону, электросварщики, швеи, токари, маляры, парикмахеры и другие.
"В системе начального и среднего профессионального образования остаются востребованными рабочие специальности. Однако необходимо также делать акцент на обучение молодежи иностранным языкам. Также важно уделять внимание изучению языков, поскольку у молодежи, выезжающей на заработки в страны ближнего и дальнего зарубежья, возникают трудности со знанием языка", - отметил Н.Кадыров.
Также, по словам вице-мэра необходимо проводить профориентационную работу среди выпускников школ.
По словам экспертов проекта АБР, целью программы в рамках третьей фазы реализации является проведение мониторинга с целью единого доступа как парней так и девушек к получению профессионального образования в колледжах и лицеях, наличия необходимого оборудования в образовательных учреждениях.
"Мы поддерживаем проекты по краткосрочным курсам, а также те виды специальностей, на которые не обучают в лицеях и колледжах города Ош, в том числе направление специалиста по программам ИКТ", - отметили эксперты.

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