В Оше проведут работу по рационализации системы начального и среднего профобразования

9 февраля 2017, 16:36 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В мэрии города Ош накануне состоялась встреча вице-мэра города Нурбека Кадырова с экспертами второго проекта Азиатского Банка Развития "Профессиональное образование и развитие навыков". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В ходе встречи эксперты проекта АБР ознакомили с подготовленными предварительными предложениями по рационализации системы начального и среднего профессионального образования в городе Ош, а также обсудили ситуацию по обучению молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

По словам Н.Кадырова, в настоящее время по-прежнему востребованными являются строительные специальности: специалисты по гипсокартону, электросварщики, швеи, токари, маляры, парикмахеры и другие.

"В системе начального и среднего профессионального образования остаются востребованными рабочие специальности. Однако необходимо также делать акцент на обучение молодежи иностранным языкам. Также важно уделять внимание изучению языков, поскольку у молодежи, выезжающей на заработки в страны ближнего и дальнего зарубежья, возникают трудности со знанием языка", - отметил Н.Кадыров.

Также, по словам вице-мэра необходимо проводить профориентационную работу среди выпускников школ.

По словам экспертов проекта АБР, целью программы в рамках третьей фазы реализации является проведение мониторинга с целью единого доступа как парней так и девушек к получению профессионального образования в колледжах и лицеях, наличия необходимого оборудования в образовательных учреждениях.

"Мы поддерживаем проекты по краткосрочным курсам, а также те виды специальностей, на которые не обучают в лицеях и колледжах города Ош, в том числе направление специалиста по программам ИКТ", - отметили эксперты.