Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 124-е место в обновленном рейтинге ФИФА

9 февраля 2017, 16:43 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана по футболу со 265 очками занимает 124-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован сегодня на сайте ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола КР.

Напомним, в рейтинге от 12 января Кыргызстан расположился на том же 124 месте.

В рейтинге сборных Азиатской футбольной конфедерации сборная КР занимает 16 место.

Лучшей командой месяца стала сборная Камеруна – победитель Кубка африканских наций 2017 – 33 место (+29 позиций). Худшей командой стала сборная Кот-д’Ивуара – 47 место (- 13 позиций). В первой десятке незначительные изменения: Франция (6 место) и Колумбия (7 место) поменялись местами.

Соперники сборной Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии расположились на следующих позициях: Индия — 130 место (-1), Мьянма — 159 место (0), Макао — 184 место (0).

Следующий рейтинг ФИФА выйдет 9 марта.