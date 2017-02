Школьники собрали 12 мешков яблок для сверстников с онкологией

9 февраля 2017, 16:46 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Учащиеся гимназии-комплекса №26 собрали 12 мешков яблок для детей, страдающих онкозаболеваниями, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан представитель благотворительного фонда Help the Children - SKD Елена Перевозникова.

Дети готовили "витаминные мешки" в течение января, сейчас они переданы в детские отделения онкологии при НЦО и Научном центре гематологии. Школьники собрали 12 больших мешков зеленых яблок, поскольку онкобольным противопоказаны фрукты красного цвета.

"Радости не было предела. Воспитание добра и милосердия дает свои плоды. Спасибо, друзья, за помощь, внимание и за то, что дали людям шанс верить - все будет хорошо! Учащиеся 26-й школы сотрудничают с нами уже несколько лет, каждый год собирают игрушки для "шкатулки храбрости" и яблоки. Они и праздники устраивают для пациентов двух отделений", - рассказала Перевозникова.

Фонд Help the children - SKD уже девять лет помогает детям, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями. За эти годы он собрал 67,6 миллиона сомов в помощь 21 тысяче больных детей.