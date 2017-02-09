ГАМСУМО: В Жалал-Абаде прошла конференция "Роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана"

9 февраля 2017, 16:10 Комментарии

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений и полномочное представительство правительства в Жалал-Абадской области организовали конференцию на тему "Роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана".

Как сообщила пресс-служба ГАМСУМО, конференция состоялась в городе Жалал-Абад в комплексе "Багери". Мероприятие проходило в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры.

Участниками конференции были представители местного сообщества, молодежи, органов МСУ, лидеры гражданского общества, лидеры этнических сообществ, представители казыята Жалал-Абадской области и другие. В ходе конференции участники выступили с докладами и обращениями, обменялись мнениями и предложениями о популяризации идеи нравственности, воспитания и культуры подрастающего поколения, а также о роли укрепления единства народа. Кроме того, в рамках конференции была организована концертная программа и были показаны инсценировки традиционных обрядов этносов, проживающих в Жалал-Абадской области.

Проведение данной конференции способствует формированию общегражданской идентичности "Мен - кыргыз жараны" у молодежи в плане прививания норм нравственности, воспитания и культуры поведения, которое также заложено в Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике.

Директор ГАМСУМО Джумагуль Эгамбердиева выступила с приветственной речью и призвала представителей молодежи быть достойными гражданами Кыргызстана. "Наша молодежь - это будущее Кыргызстана. Если она будет воспитанной и нравственной, тогда мы, будучи преемниками наследия нашего народа, можем смело надеяться на светлое будущее. Давайте не будем безразличными к своей стране, нам здесь жить и никто со стороны не научит нас быть культурными. Ведь именно от воспитанности и нравственности каждого из нас и зависит развитие нашей страны", - сказала она.