Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посол Чезаре де Монтис: Кыргызстан привилегированный партнер ЕвросоюзаПосол Чезаре де Монтис: Кыргызстан привилегированный партнер ЕвросоюзаГлава ГСИН Т.Жапаров озвучил размер своей заработной платыГлава ГСИН Т.Жапаров озвучил размер своей заработной платы

ГАМСУМО: В Жалал-Абаде прошла конференция "Роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана"

 

Фотографии: akipress.kg

               

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409109-ru.html

Похожие новости

В Джалал-Абаде обсудили роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана

Началась онлайн-конференция с главой ГСИН Таалайбеком Жапаровым

Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребления

Наталья Никитенко: В прошлом году было 12 тыс. выездов по семейному насилию

Передача "Келин" показывает, что единственная функция невестки — угождать капризной свекрови, - депутат

9 февраля 2017, 16:10       Комментарии

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений и полномочное представительство правительства в Жалал-Абадской области организовали конференцию на тему "Роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана".
Как сообщила пресс-служба ГАМСУМО, конференция состоялась в городе Жалал-Абад в комплексе "Багери". Мероприятие проходило в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры.
Участниками конференции были представители местного сообщества, молодежи, органов МСУ, лидеры гражданского общества, лидеры этнических сообществ, представители казыята Жалал-Абадской области и другие. В ходе конференции участники выступили с докладами и обращениями, обменялись мнениями и предложениями о популяризации идеи нравственности, воспитания и культуры подрастающего поколения, а также о роли укрепления единства народа. Кроме того, в рамках конференции была организована концертная программа и были показаны инсценировки традиционных обрядов этносов, проживающих в Жалал-Абадской области.
Проведение данной конференции способствует формированию общегражданской идентичности "Мен - кыргыз жараны" у молодежи в плане прививания норм нравственности, воспитания и культуры поведения, которое также заложено в Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике.
Директор ГАМСУМО Джумагуль Эгамбердиева выступила с приветственной речью и призвала представителей молодежи быть достойными гражданами Кыргызстана. "Наша молодежь - это будущее Кыргызстана. Если она будет воспитанной и нравственной, тогда мы, будучи преемниками наследия нашего народа, можем смело надеяться на светлое будущее. Давайте не будем безразличными к своей стране, нам здесь жить и никто со стороны не научит нас быть культурными. Ведь именно от воспитанности и нравственности каждого из нас и зависит развитие нашей страны", - сказала она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум