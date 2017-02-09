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Посол Чезаре де Монтис: Кыргызстан привилегированный партнер Евросоюза

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/posol-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409108-ru.html

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9 февраля 2017, 16:11       Комментарии

Евросоюз является одним из крупнейших доноров Кыргызстан, который предоставляет республике наличные средства в виде грантов. Об этом на пресс-конференции сказал глава представительства Европейского Союза, посол Чезаре де Монтис.
Он отметил, что Евросоюз не дает Кыргызстану кредиты, средства от Союза поступаю в виде грантов, которые не будут возмещаться.
"Эти деньги не вносят вклад в рост внешнего долга республики. Помощь Союза поступает в Кыргызстан в виде грантов. Большая часть нашего вклада идет в виде бюджетной поддержки, то есть наличные деньги из Евросоюза поступают в госбюджет через Минфин, а затем расходуются профильными министерствами и другими госорганами. Мы не предоставляем лекарства или дома, мы даем наличные деньги и это исключительный пример. Немного доноров готовы просто так, на таких же условиях предоставлять наличные средства. Это сигнал признания Кыргызстана в качестве привилегированного партнера", – подчеркнул Чезаре де Монтис.

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