Посол Чезаре де Монтис: Кыргызстан привилегированный партнер Евросоюза

9 февраля 2017, 16:11 Комментарии

Евросоюз является одним из крупнейших доноров Кыргызстан, который предоставляет республике наличные средства в виде грантов. Об этом на пресс-конференции сказал глава представительства Европейского Союза, посол Чезаре де Монтис.

Он отметил, что Евросоюз не дает Кыргызстану кредиты, средства от Союза поступаю в виде грантов, которые не будут возмещаться.

"Эти деньги не вносят вклад в рост внешнего долга республики. Помощь Союза поступает в Кыргызстан в виде грантов. Большая часть нашего вклада идет в виде бюджетной поддержки, то есть наличные деньги из Евросоюза поступают в госбюджет через Минфин, а затем расходуются профильными министерствами и другими госорганами. Мы не предоставляем лекарства или дома, мы даем наличные деньги и это исключительный пример. Немного доноров готовы просто так, на таких же условиях предоставлять наличные средства. Это сигнал признания Кыргызстана в качестве привилегированного партнера", – подчеркнул Чезаре де Монтис.