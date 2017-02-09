Вице-премьер М.Абулгазиев посоветовал разработать механизм установки водопроводов дальше от автодорог

9 февраля 2017, 16:01 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня на заседании правительства посоветовал Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения разработать механизм установки водопроводов дальше от проезжей части.

По его словам, в селах можно увидеть, что водопроводы установлены у дороги. "Чем руководствуются строители, устанавливая эти колонки почти посреди трассы? Это часто приводит к тому, что их быстро ломают, потому что это мешает проезду, бывают даже аварии. Может, стоит разработать специальный дизайн, модель, механизм, где они должны быть установлены", - сказал М.Абулгазиев.

В свою очередь директор вышеназванного агентства Аскарбек Токтошев отметил, что в новом проекте по установке водопроводов эти все недочеты были устранены.