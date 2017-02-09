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В Джалал-Абаде обсудили роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409105-ru.html

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9 февраля 2017, 16:13       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В Джалал-Абаде состоялась конференция на тему "Роль молодежи в укреплении единства народа Кыргызстана". Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.
По их информации, данное мероприятие проходило в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении 2017 года годом нравственности, воспитания и культуры.
Участниками конференции были представители местного сообщества, молодежи, органов МСУ, лидеры гражданского общества, лидеры этнических сообществ, представители казыята Джалал-Абадской области и др.
В ходе конференции участники выступили с докладами и обращениями, обменялись мнениями и предложениями о популяризации идеи нравственности, воспитания и культуры подрастающего поколения, а также о роли укрепления единства народа. Кроме того, в рамках конференции была организована концертная программа и были показаны инсценировки традиционных обрядов этносов, проживающих в Джалал-Абадской области.
Проведение данной конференции способствует формированию общегражданской идентичности "Мен-Кыргыз Жараны" у молодежи в плане прививания норм нравственности, воспитания и культуры поведения, которое также заложено в Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике.
Директор ГАМСУМО Джумагуль Эгамбердиева выступила с приветственной речью и призвала молодежь быть достойными гражданами Кыргызстана, в частности она отметила, что молодежь – это будущее Кыргызстана. "Если она будет воспитанной и нравственной, тогда мы, будучи преемниками наследия нашего народа, можем смело надеяться на светлое будущее. Давайте не будем безразличными к своей стране, нам здесь жить, и никто со стороны не научит нас быть культурными, ведь именно от воспитанности и нравственности каждого из нас и зависит развитие нашей страны", - отметила она.

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