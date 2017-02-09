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На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 77 млн сомов - МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-spetcs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409104-ru.html

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Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 77 млн сомов

9 февраля 2017, 16:19       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. По состоянию на 17:00 часов 7 февраля 2017 года на специальный счет МЧС КР для пострадавших и семьям погибших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило 77 млн 138 тыс 944 сомов. Спецсчет открыт.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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