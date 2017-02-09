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Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге FIFA

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409102-ru.html

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9 февраля 2017, 16:12       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).
Февральский рейтинг опубликован на сайте организации. В прошлом месяце команда расположилась на 122-м месте. Теперь же показатели чуть ухудшились - 124-я позиция среди 200 стран. В январе команда не проводила матчей.
Лучшей сборной месяца признана команда Камеруна, выигравшая на днях Кубок Африки 2017 года. Она поднялась на 29 позиций и разместилась на 33-м месте. Худшей сборной стала команда Кот-д'Ивуара - минус 13 позиций (47-е место).
Среди стран Центральной Азии первое место занимает Узбекистан (63-е место в мире); национальная команда отстает от сборной России всего на две позиции. Казахстан расположился на 96-м месте, Таджикистан - на 133-м, Туркменистан - на 144-м. Лидером среди команд Азии по прежнему является Иран, занимающий 32-ю строчку в рейтинге FIFA.
Макао - ближайший соперник сборной Кыргызстана по квалификации Кубка Азии 2019 года - на 184-м месте. Игра состоится 28 марта в Бишкеке.
Первая тройка мировых лидеров за месяц не изменилась - Аргентина, Бразилия и Германия.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 9 марта.

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