ГКНБ нашел три учебные мины и магазины от пулеметов в мусорном баке в Бишкеке

9 февраля 2017, 16:18 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Саперы Госкомитета национальной безопасности нашли в Бишкеке учебные взрывные устройства, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг житель Бишкека обнаружил их в мусорном баке и сообщил об этом правоохранителям.

На место происшествия прибыли сотрудники ГКНБ и МВД. В баке нашли три учебные мины, одна из которых противотанковая, а также пустые магазины от пистолета-пулемета Шпагина и пулемета Дегтярова. Другие взрывные устройства и боеприпасы не обнаружены.

Спецслужбы выявляют лиц, причастных к данной находке.

ГКНБ напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть ГКНБ, или по телефону 102, или ближайшему сотруднику милиции. Также необходимо обозначить место обнаружения и эвакуировать граждан на безопасное расстояние (не менее 300 метров), вызвав профильные службы.