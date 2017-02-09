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ГКНБ нашел три учебные мины и магазины от пулеметов в мусорном баке в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409101-ru.html

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9 февраля 2017, 16:18       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Саперы Госкомитета национальной безопасности нашли в Бишкеке учебные взрывные устройства, сообщила пресс-служба ведомства.
В четверг житель Бишкека обнаружил их в мусорном баке и сообщил об этом правоохранителям.
На место происшествия прибыли сотрудники ГКНБ и МВД. В баке нашли три учебные мины, одна из которых противотанковая, а также пустые магазины от пистолета-пулемета Шпагина и пулемета Дегтярова. Другие взрывные устройства и боеприпасы не обнаружены.
Спецслужбы выявляют лиц, причастных к данной находке.
ГКНБ напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть ГКНБ, или по телефону 102, или ближайшему сотруднику милиции. Также необходимо обозначить место обнаружения и эвакуировать граждан на безопасное расстояние (не менее 300 метров), вызвав профильные службы.

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