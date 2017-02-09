Стало меньше шоколадок — свежие цифры о торговле Кыргызстана

9 февраля 2017, 16:18 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. В 2016 году на магазинных полках в Кыргызстане лежали товары из 131 страны, а продукцию с лейблом Made in KG можно было купить в 82 государствах, говорится в отчете Национального статистического комитета.

Как показывает статистика, страны дальнего зарубежья стали покупать меньше кыргызстанских товаров. Сумма поставок сократилась на 26 миллионов долларов. В основном это произошло за счет сокращения экспорта немонетарного золота, авиакеросина и хлопка-сырца.

Больше всего продукции из КР закупает Швейцария - доля этой страны в общем объеме экспорта составляет 41 процент. Она приобрела наше золото на 517 миллионов долларов. Турция закупила овощи и фрукты на 30 миллионов, а хлопка - на 10 миллионов долларов.

Также стало известно, что каждый четвертый доллар, который приходит в Кыргызстан от экспорта, получен в результате продажи товаров в страны ЕАЭС. За январь-ноябрь 2016 года россияне купили фруктов и овощей из КР на 32 миллиона долларов. Жители Казахстана потратили на нашу молочную продукцию 12 миллионов, на овощи и фрукты - 33 миллиона, а на картон и бумагу - 4 миллиона долларов.

Объем ввозимых в Кыргызстан продуктов в январе-ноябре прошлого года снизился на 365 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Это связано с сокращением поступлений дизельного топлива на 98 миллионов долларов, мяса и мясопродуктов - на 34 миллиона, медикаментов - на 32,2 миллиона. На 10 миллионов долларов сократился импорт шоколада.

Больше всего продукции было ввезено из России. Нефти и нефтепродуктов оттуда поступило на 254 миллиона долларов, чугуна и стали - на 87 миллионов, газа - на 34 миллиона. В Казахстане мы приобрели зерно на 80 миллионов долларов, в Турции - одежду и текстиль на 82 миллиона. Китайской одежды закупили на 177 миллионов долларов.