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Глава ГСИН Т.Жапаров рассказал, как питаются заключенныеГлава ГСИН Т.Жапаров рассказал, как питаются заключенные"Южно-Кыргызский Цемент" направил материальную помощь семьям пострадавших при авиакатастрофе в "Манасе""Южно-Кыргызский Цемент" направил материальную помощь семьям пострадавших при авиакатастрофе в "Манасе"

Глава ГСИН: Кадры — один из таких бичов, существующих в системе исполнения наказаний

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409099-ru.html

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9 февраля 2017, 15:37       Комментарии

Кадры - один из таких бичов, существующих в системе исполнения наказаний. Об этом в ходе онлайн-конференции АКИpress 9 февраля сообщил глава ГСИН Таалайбек Жапаров.
По его словам, за последние годы был большой отток кадров из-за того, что сотрудники получали маленькую зарплату, не было социальных льгот.
"Приходили случайные люди, люди набирались по землячеству, по знакомству, за взятку, за определенное вознаграждение. Это все повлияло на ситуацию, которая сложилась в системе", - сказал он.
Сейчас, по словам Т.Жапарова, кадры - это одно из основных направлений, по которому ведется работа. "Мы проанализировали и поставили перед собой задачу провести системную кадровую работу", - сказал он.
При этом, как отметил глава ГСИН, есть и профессионалы своего дела, которым в свое время не уделили внимания, не оценили. "Их сейчас надо выдвигать, ставить на ответственные места, чтобы они могли систему исполнения наказаний ставьте на законные рельсы. Есть и некачественный кадровый потенциал. С ними мы будем вести работу", - сказал он.

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