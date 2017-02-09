Глава ГСИН: Кадры — один из таких бичов, существующих в системе исполнения наказаний

9 февраля 2017, 15:37 Комментарии

Кадры - один из таких бичов, существующих в системе исполнения наказаний. Об этом в ходе онлайн-конференции АКИpress 9 февраля сообщил глава ГСИН Таалайбек Жапаров.

По его словам, за последние годы был большой отток кадров из-за того, что сотрудники получали маленькую зарплату, не было социальных льгот.

"Приходили случайные люди, люди набирались по землячеству, по знакомству, за взятку, за определенное вознаграждение. Это все повлияло на ситуацию, которая сложилась в системе", - сказал он.

Сейчас, по словам Т.Жапарова, кадры - это одно из основных направлений, по которому ведется работа. "Мы проанализировали и поставили перед собой задачу провести системную кадровую работу", - сказал он.

При этом, как отметил глава ГСИН, есть и профессионалы своего дела, которым в свое время не уделили внимания, не оценили. "Их сейчас надо выдвигать, ставить на ответственные места, чтобы они могли систему исполнения наказаний ставьте на законные рельсы. Есть и некачественный кадровый потенциал. С ними мы будем вести работу", - сказал он.