Глава ГСИН Т.Жапаров рассказал, как питаются заключенные

9 февраля 2017, 15:39 Комментарии

Глава ГСИН Таалайбек Жапаров во время онлайн-конференции в агентстве АКИрress 9 февраля рассказал, как питаются осужденные в Кыргызстане. "Были тяжелые годы, когда для осужденных покупали капустные листы и кости на базаре, все это варилось в одном котле, и эту еду давали осужденным. Сейчас для питания осужденных используется весь перечень продуктов, который есть на нашем рынке. Питание идет согласно нормам, согласно тому, сколько килокалорий они должны получить. Насколько я знаю, жалоб на питание нет. По крайней мере за то время, что я пребываю на этом посту", - сказал он.