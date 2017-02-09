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Глава ГСИН Т.Жапаров рассказал, как питаются заключенные

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409098-ru.html

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9 февраля 2017, 15:39       Комментарии

Глава ГСИН Таалайбек Жапаров во время онлайн-конференции в агентстве АКИрress 9 февраля рассказал, как питаются осужденные в Кыргызстане. "Были тяжелые годы, когда для осужденных покупали капустные листы и кости на базаре, все это варилось в одном котле, и эту еду давали осужденным. Сейчас для питания осужденных используется весь перечень продуктов, который есть на нашем рынке. Питание идет согласно нормам, согласно тому, сколько килокалорий они должны получить. Насколько я знаю, жалоб на питание нет. По крайней мере за то время, что я пребываю на этом посту", - сказал он.

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