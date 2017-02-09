Парламент не стал исключать пенсию по возрасту из совокупного дохода семьи

9 февраля 2017, 15:41 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 9 февраля согласились с возражением президента Алмазбека Атамбаевапо поправкам, которые исключают пенсию по возрасту из совокупного дохода семьи. По словам заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой, основная причина возражения - необходимость финансирования из средств республиканского бюджета.

"Когда проект закона только был предложен сообщалось, что расходы из госбюджета потребуется 3,5 млрд сомов. После была создана согласительная группа. Они разработали новый проект и расходы из бюджета были снижены до 1,8 млрд сомов. Эта сумма и является причиной возражения. Наше министерство поддерживаем концепцию проекта закона", - сказала она.

Накануне депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") выразил мнение, что нужно вновь создать согласительную группу по законопроекту.

"Каждый раз, когда мы ездим в регионы, поднимается этот вопрос. Много случаев, когда многодетные семьи не могут получить пособия, потому что живут с бабушками и дедушками, которые получают пенсию. Есть, конечно, шустрые, которые прописываются в пустых домах и таким образом получают пособия, но как же быть с остальными?" - сказал он.

Депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") также сказал, что согласиться с возражением не решение проблемы. "Нужно снова создать согласительную группу, ведь концепция проекта правильная. Это нужный законопроект", - добавил он.

В результате голосования депутаты согласились с мнением главы государства.