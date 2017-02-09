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Правительство озвучило, почему АБР приостановил финансирование проектов, связанных с обеспечением питьевой водой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409096-ru.html

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9 февраля 2017, 15:47       Комментарии

По проекту "Таза Суу" со стороны подрядчиков наблюдается плохая работа, отметил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков9 февраля в ходе заседания правительства. По его словам, объекты, построенные подрядчиками, в течение 5 лет приходят в негодность. На выделенные средства АБР в 34 селах были сданы в эксплуатацию объекты, но они все уже не в рабочем состоянии.
"Да, в населенных пунктах, несмотря на такие моменты, есть продвижение. Система очистки воды на сегодня тоже находится в плохом состоянии - 64% сел в дотации, в 33% сел на сегодня вообще водопроводной сети не было построено. О каких строительных работах можно говорить? К сожалению, на сегодня построенные объекты и 10 лет не выдерживают, это говорит, что качество проведенных работ не было проконтролировано. Не выполняются цели и задачи, сколько бы не ремонтировали, во многих селах состояние, какое было, таким и остается. Из-за этого АБР приостановил выделение средств для строительства подобных проектов. Передайте органам об ответственности и о качестве объектов, пусть передадут в Аппарат правительства информацию о проводимых работах", - сказал он.

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