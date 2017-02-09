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Глава ГСИН об инфраструктуре СИЗО: Есть изоляторы, в которых содержали еще сына Курманжан датки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409095-ru.html

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9 февраля 2017, 15:50       Комментарии

Отсутствие соответствующей инфраструктуры - одна из проблем нашей системы, которую нужно решать как можно быстрее, сказал глава ГСИН Таалайбек Жапаровна онлайн-конференции в агентстве АКИpress 9 февраля. "Мы стараемся по чуть-чуть решать эту проблему, но хотелось бы, чтобы она решалась в более короткие сроки, потому что система обеспечения безопасности не будет ждать нас. В этом вопросе можно отметить работу с международными организациями и НПО. Придя на свой пост, я провел анализ и пришел к мнению, что именно международное сотрудничество дает нам определенную возможность исправить недочеты с той же инфраструктурой, с обеспечением лекарствами", - сказал он.
"Инфраструктура везде разная, есть та, которая более или менее слажена, а есть та, которая не выдерживает никакой критики. Например, в Ошском СИЗО есть следственный изолятор, где содержали еще сына Курманжан датки. Теперь вы можете сделать вывод об инфраструктуре", - добавил Т.Жапаров.

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