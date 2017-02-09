Глава ГСИН об инфраструктуре СИЗО: Есть изоляторы, в которых содержали еще сына Курманжан датки

9 февраля 2017, 15:50 Комментарии

Отсутствие соответствующей инфраструктуры - одна из проблем нашей системы, которую нужно решать как можно быстрее, сказал глава ГСИН Таалайбек Жапаровна онлайн-конференции в агентстве АКИpress 9 февраля. "Мы стараемся по чуть-чуть решать эту проблему, но хотелось бы, чтобы она решалась в более короткие сроки, потому что система обеспечения безопасности не будет ждать нас. В этом вопросе можно отметить работу с международными организациями и НПО. Придя на свой пост, я провел анализ и пришел к мнению, что именно международное сотрудничество дает нам определенную возможность исправить недочеты с той же инфраструктурой, с обеспечением лекарствами", - сказал он.

"Инфраструктура везде разная, есть та, которая более или менее слажена, а есть та, которая не выдерживает никакой критики. Например, в Ошском СИЗО есть следственный изолятор, где содержали еще сына Курманжан датки. Теперь вы можете сделать вывод об инфраструктуре", - добавил Т.Жапаров.