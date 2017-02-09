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Глава ГСИН рассказал, каким образом перебрасываются наркотики и телефоны к заключенным в тюрьмах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409094-ru.html

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9 февраля 2017, 16:00       Комментарии

У заключенных есть свои способы проноса запрещенных предметов. Об этом 9 февраля сообщил председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров в ходе онлайн-конференции в АКИpress.
По его словам, в основном запрещенные предметы для заключенных перебрасывают их родственники. "Обычно передают наркотики и телефоны, которые прячут в продуктах питания. Были случаи, что они проносят предметы, например, в пакетах от напитков ложат наркотики, телефоны прячут в разных местах, включая части тела", - рассказал он.
Глава ГСИН отметил, что к данным фактам к тому же причастны сами сотрудники учреждений. "Из-за меркантильности, мелочности некоторые сотрудники содействуют этому. Но мы проводим внезапные обысковые мероприятия, что должно повлиять на снижение таких фактов. Мы установили в СИЗО оборудование, которое просвечивает продукты. В отношении переброса запрещенных предметов, мы увеличили штрафы для физических лиц, которые содействуют этому. Также мы определили порялок досмотра лиц, автомашин на предмет переброса через заборы запрещенных предметов", - рассказал Т.Жапаров.

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