Глава ГСИН рассказал, каким образом перебрасываются наркотики и телефоны к заключенным в тюрьмах

9 февраля 2017, 16:00 Комментарии

У заключенных есть свои способы проноса запрещенных предметов. Об этом 9 февраля сообщил председатель Государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров в ходе онлайн-конференции в АКИpress.

По его словам, в основном запрещенные предметы для заключенных перебрасывают их родственники. "Обычно передают наркотики и телефоны, которые прячут в продуктах питания. Были случаи, что они проносят предметы, например, в пакетах от напитков ложат наркотики, телефоны прячут в разных местах, включая части тела", - рассказал он.

Глава ГСИН отметил, что к данным фактам к тому же причастны сами сотрудники учреждений. "Из-за меркантильности, мелочности некоторые сотрудники содействуют этому. Но мы проводим внезапные обысковые мероприятия, что должно повлиять на снижение таких фактов. Мы установили в СИЗО оборудование, которое просвечивает продукты. В отношении переброса запрещенных предметов, мы увеличили штрафы для физических лиц, которые содействуют этому. Также мы определили порялок досмотра лиц, автомашин на предмет переброса через заборы запрещенных предметов", - рассказал Т.Жапаров.