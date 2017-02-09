"Южно-Кыргызский Цемент" направил материальную помощь семьям пострадавших при авиакатастрофе в "Манасе"

9 февраля 2017, 15:33 Комментарии

Трудовой коллектив завода компании "Южно-Кыргызский Цемент" (ЗАО "ЮКЦ") единогласно выразили желание и готовность помочь семьям пострадавших при катастрофе грузового самолета вблизи международного аэропорта "Манас". Работники ЗАО "ЮКЦ" отправили для нужд пострадавших цемент на сумму 100 тыс. сомов.

"С чувствами глубокого сопереживания и скорби мы восприняли сообщение об авиационной катастрофе, оборвавшей жизни 34 кыргызстанцев. Мы разделяем горечь утраты их родных и близких и, в момент, когда вся страна сплотилась для их поддержки, мы не остаемся безучастны и вносим нашу лепту для помощи их семьям. Коллектив нашего завода выражает глубокие соболезнования и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", – сказал Томаш Ярема, генеральный директор ЗАО "Южно-Кыргызский Цемент".

ЗАО "Южно-Кыргызский Цемент" – один из крупнейших производителей цемента в Кыргызстане с 2010 года. "ЮКЦ" является современным предприятием по производству цемента мощностью 1млн тонн в год и предоставляет более 800 рабочих мест для жителей города Кызыл-Кия Баткенской области. Завод "ЮКЦ" является самым экологически чистым заводом по производству строительных материалов в Кыргызстане, на котором реализованы передовые технологические решения, позволяющие сократить вредные производственные выбросы в два раза меньше нормативных показателей.