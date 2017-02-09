Нацбанк оштрафовал обменное бюро на 100 тысяч сомов за отсутствие лицензии

9 февраля 2017, 15:33 Комментарии

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал на 100 тысяч сомов руководителя одного из обменных бюро столицы. Поводом послужило осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без имеющийся лицензии.

Как уточняется на сайте главного регулятора страны, данный обменный пункт находится по адресу: город Бишкек, мкр. Асанбай, 52А. НБ КР привлек к административной ответственности гражданина Кыргызстана Т.Ж. в виде наложения штрафа в размере одной тысячи расчетных показателей (100 тысячам сомов).

Напомним, 29 сентября 2016 года вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за проведение банковских операций без лицензии или свидетельств. Закон "О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности" принят парламентом и подписан президентом.