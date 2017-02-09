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Нацбанк оштрафовал обменное бюро на 100 тысяч сомов за отсутствие лицензии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355134_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409091-ru.html

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9 февраля 2017, 15:33       Комментарии

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал на 100 тысяч сомов руководителя одного из обменных бюро столицы. Поводом послужило осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой без имеющийся лицензии.
Как уточняется на сайте главного регулятора страны, данный обменный пункт находится по адресу: город Бишкек, мкр. Асанбай, 52А. НБ КР привлек к административной ответственности гражданина Кыргызстана Т.Ж. в виде наложения штрафа в размере одной тысячи расчетных показателей (100 тысячам сомов).
Напомним, 29 сентября 2016 года вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за проведение банковских операций без лицензии или свидетельств. Закон "О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности" принят парламентом и подписан президентом.

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