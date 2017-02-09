ММА: В Москве кыргызстанцы провели турнир Ak Bars Cup

9 февраля 2017, 15:54 Комментарии

В Москве прошел четвертый турнир лиги Aikol Fighting Championship под названием Ak Bars Cup среди бойцов из Кыргызстана с участием представителей Узбекистана и России. Турнир прошел под эгидой "Спорт против преступности" при поддержке МВД КР.

Как сообщили "ВБ" организаторы состязаний, в рамках турнира прошли 13 рейтинговых поединков и два главных боя.

Реванш-поединок состоялся между Арамом Овсипяном и Абдулхаем Кутбидиновым. Во второй раз Кутбидинов одолел своего соперника, нокаутировав его в первом раунде.

Также Урматбек уулу Полотбек вышел в октагон против Сооронбая Алайбекова. Бойцы отработали три раунда и по итогам поединка судьи отдали победу Урматбек уулу.

Самым коротким противостоянием вечера стал бой между Урматбек уулу Нурсултаном и Адылбек уулу Манасом. В этом поединке за 35 секунд Урматбек уулу удушающим приемом обеспечил себе победу.

Результаты боев:

до 62 кг

<li>Кудайбердиев Айкол - Маратбек уулу Арген - победа Маратбек уулу по очкам</li><li>Турсунбаев Али - Камалов Эмир - победа Турсунбаева техническим нокаутом</li><li>Тагайбек уулу Элчибек - Аманбаев Улукбек - победа Таагайбек уулу удушающим приемом</li><li>Мукулов Мовсар - Эркинбек уулу Бектур - победа Мукулова по очкам</li><li>Жаббаров Акбар - Токторов Ырысбек - победа Токторова болевым приемом</li><li>Адылбек уулу Манас - Урматбек уулу Нурсултан - победа Урматбек уулу удушающим приемом</li>

до 66 кг

<li>Нурдунов Эрнестбек - Калдар уулу Алайбек - победа Нурдунова техническим нокаутом </li><li>Насыров Суймонкул - Токтоболот уулу Таштанбек - победа Токтоболот уулу удушающим приемом</li><li>Саттаров Изотилло - Максатбеков Актан - победа Саттарова болевым приемом</li>

до 71 кг

<li>Алмазбек уулу Жылкелди - Азамат уулу Арген - победа Алмазбек уулу болевым приемом</li><li>Овсепян Арам - Кутбидинов Абдулхай - победа Кутбидинова нокаутом</li><li>Алымкулов Дастан - Абдибаит уулу Мирлан - победа Алымкулова удушающим приемом </li><li>Гаджимурадов Махач - Райымберди уулу Айбек - победа Райымберди уулу по очкам</li><li>Сооронбаев Алайбек - Урматбек Полотбек - победа Урматбека по очкам</li>

до 78 кг

<li>Токторбаев Элеман - Жаныбеков Алманбет - победа Жаныбекова удушающим приемом</li>