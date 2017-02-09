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ММА: В Москве кыргызстанцы провели турнир Ak Bars Cup

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355137_mm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409089-ru.html

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9 февраля 2017, 15:54       Комментарии

В Москве прошел четвертый турнир лиги Aikol Fighting Championship под названием Ak Bars Cup среди бойцов из Кыргызстана с участием представителей Узбекистана и России. Турнир прошел под эгидой "Спорт против преступности" при поддержке МВД КР.
Как сообщили "ВБ" организаторы состязаний, в рамках турнира прошли 13 рейтинговых поединков и два главных боя.
Реванш-поединок состоялся между Арамом Овсипяном и Абдулхаем Кутбидиновым. Во второй раз Кутбидинов одолел своего соперника, нокаутировав его в первом раунде.
Также Урматбек уулу Полотбек вышел в октагон против Сооронбая Алайбекова. Бойцы отработали три раунда и по итогам поединка судьи отдали победу Урматбек уулу.
Самым коротким противостоянием вечера стал бой между Урматбек уулу Нурсултаном и Адылбек уулу Манасом. В этом поединке за 35 секунд Урматбек уулу удушающим приемом обеспечил себе победу.
Результаты боев:
до 62 кг
<li>Кудайбердиев Айкол - Маратбек уулу Арген - победа Маратбек уулу по очкам</li><li>Турсунбаев Али - Камалов Эмир - победа Турсунбаева техническим нокаутом</li><li>Тагайбек уулу Элчибек - Аманбаев Улукбек - победа Таагайбек уулу удушающим приемом</li><li>Мукулов Мовсар - Эркинбек уулу Бектур - победа Мукулова по очкам</li><li>Жаббаров Акбар - Токторов Ырысбек - победа Токторова болевым приемом</li><li>Адылбек уулу Манас - Урматбек уулу Нурсултан - победа Урматбек уулу удушающим приемом</li>
до 66 кг
<li>Нурдунов Эрнестбек - Калдар уулу Алайбек - победа Нурдунова техническим нокаутом </li><li>Насыров Суймонкул - Токтоболот уулу Таштанбек - победа Токтоболот уулу удушающим приемом</li><li>Саттаров Изотилло - Максатбеков Актан - победа Саттарова болевым приемом</li>
до 71 кг
<li>Алмазбек уулу Жылкелди - Азамат уулу Арген - победа Алмазбек уулу болевым приемом</li><li>Овсепян Арам - Кутбидинов Абдулхай - победа Кутбидинова нокаутом</li><li>Алымкулов Дастан - Абдибаит уулу Мирлан - победа Алымкулова удушающим приемом </li><li>Гаджимурадов Махач - Райымберди уулу Айбек - победа Райымберди уулу по очкам</li><li>Сооронбаев Алайбек - Урматбек Полотбек - победа Урматбека по очкам</li>
до 78 кг
<li>Токторбаев Элеман - Жаныбеков Алманбет - победа Жаныбекова удушающим приемом</li>

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