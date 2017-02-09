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Обеспечение чистой питьевой водой - важнейший элемент социально-экономического развития страны – С.Жээнбеков

Источник:
http://kabar.kg/news/obespeche...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409088-ru.html

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9 февраля 2017, 15:51       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Обеспечение чистой питьевой водой - важнейший элемент социально-экономического развития страны. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков по итогам доклада о вопросах питьевого водоснабжения и развития системы водоотведения в населенных пунктах.
По его словам, вода - это здоровье народа. "В национальную Стратегию были включены проблемы обеспечения чистой питьевой водой населенных пунктов страны. И сегодня правительством проводится большая работа в этом направлении. На сегодняшний день в республике разрабатывается несколько проектов по развитию системы водоотведения. Кроме этого, ведутся переговоры с донорами о создании проектов по обеспечению чистой питьевой водой", - сказал С.Жээнбеков.
Как отметил глава правительства, тем не менее, проблем в сфере водоснабжения очень много.
"Например, в нескольких селах в ужасном состоянии находятся гидрологические сооружения, в некоторых и вовсе нет питьевой воды, а в некоторых гидротехника, которую недавно построили, вышли из строя. Эти проблемы нужно решить. И каждый айыл окмоту должен нести ответственность за эту технику", - сказал глава кабмина.

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