Обеспечение чистой питьевой водой - важнейший элемент социально-экономического развития страны – С.Жээнбеков

9 февраля 2017, 15:51 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Обеспечение чистой питьевой водой - важнейший элемент социально-экономического развития страны. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков по итогам доклада о вопросах питьевого водоснабжения и развития системы водоотведения в населенных пунктах.

По его словам, вода - это здоровье народа. "В национальную Стратегию были включены проблемы обеспечения чистой питьевой водой населенных пунктов страны. И сегодня правительством проводится большая работа в этом направлении. На сегодняшний день в республике разрабатывается несколько проектов по развитию системы водоотведения. Кроме этого, ведутся переговоры с донорами о создании проектов по обеспечению чистой питьевой водой", - сказал С.Жээнбеков.

Как отметил глава правительства, тем не менее, проблем в сфере водоснабжения очень много.

"Например, в нескольких селах в ужасном состоянии находятся гидрологические сооружения, в некоторых и вовсе нет питьевой воды, а в некоторых гидротехника, которую недавно построили, вышли из строя. Эти проблемы нужно решить. И каждый айыл окмоту должен нести ответственность за эту технику", - сказал глава кабмина.