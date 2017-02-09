Список улиц Свердловского района, на которых начнется ремонт с 1 марта

9 февраля 2017, 15:21 Комментарии

В Свердловском районе Бишкека капитальный ремонт дорог в 2017 году будет осуществлен на 14 улицах, общей протяженностью 24,69 км. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе мэрии.

По предоставленному графику управления капитального строительства с 1 марта начнутся работы по реконструкции и реабилитации улиц:

- ул. Кольбаева от ул. Лермонтова до ул. Ауэзова - 2,9 км;

- ул. Лермонтова от пр. Чуй до пр. Жибек Жолу- 1,55 км;

- ул. Орозбекова от пр. Жибек Жолу до ул. Саадаева- 3,3 км (со строительством моста);

- ул. Щербакова от ул. Тоголок Молдо до ул. Элебесова - 1,2 км;

- ул. Саадаева от ул. Тоголок Молдо до ул. Орозбекова - 0,21 км.

На сегодняшний день на данных улицах ведется работа по передислокации и демонтажу объектов облегченного типа, препятствующих планируемому ремонту дорог. Всего под снос и демонтаж подпадут 942 объекта различного назначения.

В муниципальном предприятии "Зеленстрой" начаты работы по определению и подготовке разрешительных документов для сноса деревьев, подпадающих под снос на вышеуказанных улицах.