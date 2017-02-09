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Премьер С.Жээнбеков: Чиновники не начнут работать, пока им не ткнут и не укажут на что-то

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409084-ru.html

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9 февраля 2017, 15:27       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков считает, что чиновники не начнут работать, пока их не ткнут и не укажут на что-то.
Глава кабинета министров 9 февраля в ходе заседания правительства обратился к директору Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Госстроя Аскарбеку Токтошеву: "Нужно было озвучить сейчас, в каких населенных пунктах не идет работа по обеспечению питьевой водой населения. Почти во всех регионах не ведется соответствующая работа. Если есть нарушения, то нужно передать дела в правоохранительные органы. Пусть проверят".
С.Жээнбеков также отметил, что необходимо создать хорошие условия для потребителей воды, так как народ платит за потребленную воду.

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