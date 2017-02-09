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Правительство выступает против законопроекта, предусматривающего прямые выборы глав айыл окмоту

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409083-ru.html

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Депутаты выступили против прямых выборов глав айыл окмоту

9 февраля 2017, 15:04       Комментарии

Правительство выступает против принятия законопроекта, предусматривающего прямые выборы глав айыл окмоту. Об этом 9 февраля на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель представителя правительства.
По словам инициатора Кенжебека Бокоева ("Республика - Ата-Журт"), законопроект также предусматривает:
- увеличение срока полномочий глав исполнительных органов МСУ, а также депутатов местных кенешей с 4 до 5 лет,
- усиление квалификационных требований для кандидатов, выдвигаемых на должность главы айыл окмоту или мэра города, в части свободного владения государственного языка,
- введение избирательного залога для кандидатов (самовыдвиженцев), политических партий, выдвинувших кандидатов на должность главы айыл окмоту, до 30 тыс. сомов.
Представитель кабмина сказал, что правительство выступает против из-за отсутствия средств в бюджете.
Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что законопроект даже обсуждать не следует. Он напомнил, что согласно Конституции, проекты закона не могут быть приняты, если для этого требуются средства, а источники финансирования не определены.
"Этим все сказано. Бюджет не резиновый", - добавил депутат.

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