Глава ГРС намерен обратиться к премьеру о спорном участке Максима Бакиева

9 февраля 2017, 15:11 Комментарии

"Я направил письмо премьер–министру, чтобы он разобрался в спорном вопросе, по поводу участка по улице Скрябина 45, 45 а", – заявил на пресс-коференции глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

По его словам, в письме он аргументировал, по каким критериям этот участок был зарегистрирован.

"Я считаю, что ГРС права, пусть в этом деле оперативно и справедливо разберутся, я уже направил письмо с обращение к премьер-министру. Меня обвиняют в том, чего я не делал. Мы всего лишь регистрируем, где находятся хозяева, и кому они решили продать участок, мы не знаем", – сказал Сарпашев.

Напомним, Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.