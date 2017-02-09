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В Кыргызстане в 390 селах нет чистой водыВ Кыргызстане в 390 селах нет чистой водыТ.Сарпашев: "Некоторые политики думают, что ГРС может управлять выборами, поэтому меня хотят убрать"Т.Сарпашев: "Некоторые политики думают, что ГРС может управлять выборами, поэтому меня хотят убрать"

Глава ГРС намерен обратиться к премьеру о спорном участке Максима Бакиева

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409081-ru.html

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9 февраля 2017, 15:11       Комментарии

"Я направил письмо премьер–министру, чтобы он разобрался в спорном вопросе, по поводу участка по улице Скрябина 45, 45 а", – заявил на пресс-коференции глава ГРС Тайырбек Сарпашев.
По его словам, в письме он аргументировал, по каким критериям этот участок был зарегистрирован.
"Я считаю, что ГРС права, пусть в этом деле оперативно и справедливо разберутся, я уже направил письмо с обращение к премьер-министру. Меня обвиняют в том, чего я не делал. Мы всего лишь регистрируем, где находятся хозяева, и кому они решили продать участок, мы не знаем", – сказал Сарпашев.
Напомним, Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.

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