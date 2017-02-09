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В Кыргызстане в 390 селах нет чистой воды

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409080-ru.html

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В 390 селах Кыргызстана не решен вопрос питьевой воды

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9 февраля 2017, 15:14       Комментарии

В Кыргызстане в 390 сел нуждаются в чистой воде. Об этом на заседании правительства сообщил директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токошев.
По его словам, в Кыргызстане 1 тыс. 805 сел, из них в 390 селах до сих пор не решен вопрос с питьевой водой.
"В 267 селах водопроводы построены в Советское время, в 595 селах нужно провести исправительные работы, в 553 — проблема с водой решена из средств внешних инвесторов. Для того, чтобы обеспечить все села Кыргызстана чистой водой необходимо более 26 млрд сомов", – сказал он.
Токошев добавил, что сейчас ведутся переговоры с крупными банками и фондами по получению грантов.
"Нам поставили условия, чтобы не было коррупции при получении гранта. Мы предложили новую систему, где взяточничество недопустимо. После чего Всемирный банк согласился выдать нам грант", – рассказал он.

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