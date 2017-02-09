В Кыргызстане в 390 селах нет чистой воды

9 февраля 2017, 15:14 Комментарии

В Кыргызстане в 390 сел нуждаются в чистой воде. Об этом на заседании правительства сообщил директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токошев.

По его словам, в Кыргызстане 1 тыс. 805 сел, из них в 390 селах до сих пор не решен вопрос с питьевой водой.

"В 267 селах водопроводы построены в Советское время, в 595 селах нужно провести исправительные работы, в 553 — проблема с водой решена из средств внешних инвесторов. Для того, чтобы обеспечить все села Кыргызстана чистой водой необходимо более 26 млрд сомов", – сказал он.

Токошев добавил, что сейчас ведутся переговоры с крупными банками и фондами по получению грантов.

"Нам поставили условия, чтобы не было коррупции при получении гранта. Мы предложили новую систему, где взяточничество недопустимо. После чего Всемирный банк согласился выдать нам грант", – рассказал он.