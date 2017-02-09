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Контрабандисты под видом угля пытались провести через КПП товары из Китая

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355131_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409078-ru.html

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9 февраля 2017, 15:01       Комментарии

Сотрудниками Центральной таможни выявлен факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
По ее данным, 24 января большегруз марки "Хово" из Китая, согласно транзитной декларации, вез древесный уголь общим весом 25,4 тонны. Однако в ходе досмотра на таможенной границе было выявлено более 24 тонн незадекларированных товаров народного потребления. При этом вес древесного угля составлял чуть более тонны.
Материалы задержания были переданы в ГСБЭП при ПКР. 2 февраля возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч.3 п.5 УК КР.

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