Контрабандисты под видом угля пытались провести через КПП товары из Китая

9 февраля 2017, 15:01 Комментарии

Сотрудниками Центральной таможни выявлен факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По ее данным, 24 января большегруз марки "Хово" из Китая, согласно транзитной декларации, вез древесный уголь общим весом 25,4 тонны. Однако в ходе досмотра на таможенной границе было выявлено более 24 тонн незадекларированных товаров народного потребления. При этом вес древесного угля составлял чуть более тонны.

Материалы задержания были переданы в ГСБЭП при ПКР. 2 февраля возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч.3 п.5 УК КР.