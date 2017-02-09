MegaCom: контролируйте свои расходы на связь

9 февраля 2017, 15:20 Комментарии

MegaCom предоставляет своим абонентам абсолютно бесплатные инновационные услуги и удобные в использовании приложения, которые помогут контролировать расходы на мобильную связь. Выберите для себя сервис, с помощью которого вы будете общаться больше и при этом экономить:

<li>"Автоинформатор о низком балансе" поможет вам контролировать свой баланс. При достижении суммы на вашем балансе 10 и менее сомов вы будете получать SMS-уведомление. Для подключения услуги необходимо набрать *510*1#вызов.</li><li>"Прозрачный счёт" позволит вам проверять начисления за прошлый месяц по команде *080#вызов и за текущий месяц - *081#вызов. Вы сможете проверить общую сумму начислений в разрезе услуг телефонии, сообщений, интернет-услуг, а также прочих услуг.</li><li>С услугой Mega USSD вы всегда будете знать перечень подключенных платных услуг, тарифных опций, пакетов на своем номере с указанием суммы абонентской платы. Совершить проверку можно, набрав запрос в телефоне *515#вызов.</li><li>"Порог предупреждения" уведомит о том, что вы превысили установленный вами лимит на расходы связи. Наберите команду *081*9*ххх# вызов, где ххх – сумма порога, больше которого вы не хотели бы потратить. Каждый раз после достижения установленной суммы порога вы будете получать SMS-уведомление (отправляется на следующий день).</li><li>"Ваш мобильный счет" - это возможность получать детализацию ежемесячного счета на вашу электронную почту. Для регистрации e-mail достаточно отправить со своего мобильного номера SMS с адресом электронной почты на номер 130 и каждый месяц на указанный e-mail вы будете получать детализацию вашего счета.</li><li>Приложение "МегаПомощник" и онлайн-сервис на сайте "Личный кабинет" – это простые и удобные инструменты самообслуживания и управления своим номером. У вас будет возможность в один клик сменить тарифный план, подключить необходимую услугу или опцию, проверить баланс лицевого счета и статус своего номера, а также настроить сервисные оповещения на свой номер.</li><li>Уникальный сервис самообслуживания My Info поможет сэкономить время, совершив один бесплатный звонок на номер 8687, и получить актуальные данные по разделам: текущий баланс, начисления, платежи, бонусы, выданные в текущем месяце и многое другое.</li><li>Не забывайте о Службе поддержки клиентов *500, специалисты которой готовы проконсультировать и помочь 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Больше информации ищите на сайте компании.</li>

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