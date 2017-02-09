Скандальное имущество Бакиевых на ул. Скрябина успели продать третьим лицам – Т.Сарпашев

9 февраля 2017, 15:03 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ОсОО "Глобал Эдвертайзинг" продали скандальное недвижимое имущество по ул. Скрябина третьим лицам. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбек Сарпашев.

По его словам, после регистрации недвижимого имущества ОсОО "Глобал Эдвертайзинг" успело все продать.

Т.Сарпашев уверяет, что на момент регистрации имущества, 29 ноября 2016 года, в ГРС имелось только решение Межрайонного суда о снятии ареста.

Отметим, что по сообщению Генеральной прокуратуры 2 ноября 2016 года Бишкекский горсуд наложил арест на имущество и земельный участок на ул. Скрябина 45-46А, ранее принадлежавший семье беглого бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.