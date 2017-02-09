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Т.Сарпашев: "Некоторые политики думают, что ГРС может управлять выборами, поэтому меня хотят убрать"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/t.sarpash...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409074-ru.html

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9 февраля 2017, 15:07       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Некоторые политические деятели хотят меня убрать с поста председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) из-за приближающихся президентских выборов", - сказал глава ГРС Тайырбек Сарпашев на пресс-конференции в агентстве "Кабар", комментируя требование фракции "Республика-Ата Журт" о его отставке.
По словам Т.Сарпашева, многие политики думают, что ГРС имеет доступ и возможность управления биометрическими данными.
"Также политики полагают, что у меня есть "волшебная кнопка", которая может решить исход выборов. Так вот, официально хочу заявить, что такой кнопки не существует. Отмечу еще раз, что у заинтересованных сил есть цель сместить Сарпашева", - добавил глава ГРС.
Напомним, что отставки Тайырбека Сарпашева с должности главы ГРС требует и Генеральная прокуратура в связи с тем, что Бишкекский Госрегистр зарегистрировал недвижимое имущество Максима Бакиева по ул. Скрябина 45-46А, находящееся под арестом. Сам Т.Сарпашев эту информацию опроверг.

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