Т.Сарпашев: "Некоторые политики думают, что ГРС может управлять выборами, поэтому меня хотят убрать"

9 февраля 2017, 15:07 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Некоторые политические деятели хотят меня убрать с поста председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) из-за приближающихся президентских выборов", - сказал глава ГРС Тайырбек Сарпашев на пресс-конференции в агентстве "Кабар", комментируя требование фракции "Республика-Ата Журт" о его отставке.

По словам Т.Сарпашева, многие политики думают, что ГРС имеет доступ и возможность управления биометрическими данными.

"Также политики полагают, что у меня есть "волшебная кнопка", которая может решить исход выборов. Так вот, официально хочу заявить, что такой кнопки не существует. Отмечу еще раз, что у заинтересованных сил есть цель сместить Сарпашева", - добавил глава ГРС.

Напомним, что отставки Тайырбека Сарпашева с должности главы ГРС требует и Генеральная прокуратура в связи с тем, что Бишкекский Госрегистр зарегистрировал недвижимое имущество Максима Бакиева по ул. Скрябина 45-46А, находящееся под арестом. Сам Т.Сарпашев эту информацию опроверг.