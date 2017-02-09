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ГКНБ: В Бишкеке обнаружены учебные взрывные устройства

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-v-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409073-ru.html

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В мусорном баке возле Орто-Сайского рынка нашли учебную мину

9 февраля 2017, 15:25       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В Бишкеке обнаружены учебные взрывные устройства, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Как отмечается, 9 февраля 2017 года житель г.Бишкек обнаружил в мусорном баке подозрительные предметы внешне схожие на взрывные устройства.
На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.
В ходе осмотра мусорного бака обнаружено 3 учебные мины, одна из них противотанковая, пустые магазины ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина) и пулемета Дегтярева. Каких-либо других взрывных устройств и боеприпасов не обнаружено.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту.
ГКНБ КР напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета, схожего на взрывное устройство немедленно сообщить об обнаружении взрывного устройства в дежурную часть ГКНБ или по телефону "102" МВД КР, либо ближайшему сотруднику милиции. Обозначить место обнаружения и удалить граждан на безопасное расстояние (не менее 300 метров), вызвать аварийные службы на объект (противопожарную, медицинскую, техническую и др.).

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