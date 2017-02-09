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В 390 селах Кыргызстана не решен вопрос питьевой воды

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409072-ru.html

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9 февраля 2017, 14:48       Комментарии

В 390 селах Кыргызстана из 1805 сел с проблемами водоснабжения не решен вопрос с питьевой водой. Об этом 9 февраля сообщил директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев в ходе заседания правительства.
По его совам, около 600 сел в стране нуждаются в ремонте водопроводов.
Департамент с 2001 года работает над вопросом обеспечения населения в селах питьевой водой, привлечены внешние инвестиции, по 22 городам были проведены переговоры. Обеспечение питьевой водой вопрос проблемный и актуальный, рассказал он и доложил, какие работы по привлечению инвестиций в этот сектор проводятся Департаментом.

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