Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Брюссель

9 февраля 2017, 14:52 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля совершит официальный визит в Бельгию, где встретится с руководителями ведущих институтов Европейского союза. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в республике Чезаре Де Монтис на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, это будет третий визит президента в Брюссель за 3,5 года – предыдущие состоялись в 2013 и 2015 годах и "были весьма полезны для двусторонних связей". Ожидаемая повестка дня – обсуждение нового соглашения по двустороннему сотрудничеству, которое заменит старое, принятое почти 20 лет назад.

"Новый документ будет более комплексным и соответствующим изменениям, которым подвергся за эти годы Кыргызстан, Европа и весь остальной мир. Ожидается, что кыргызский президент попросит у Евросоюза максимальную помощь в укреплении демократических институтов в Кыргызстане. Не только финансовую, но и комплексную. Запросы президента, ожидается, будут приветствованы Евросоюзом", – сказал Чезаре Де Монтис.

"Алмазбек Атамбаев — исключительный пример открытого сотрудничества. Президент — друг Евросоюза, Евросоюз — друг президента", — подчеркнул Чезаре Де Монтис.