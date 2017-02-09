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Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребленияСотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребленияТ. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него арестаТ. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него ареста

Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Брюссель

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409070-ru.html

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Кыргызстан посетит делегация Европарламента

9 февраля 2017, 14:52       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля совершит официальный визит в Бельгию, где встретится с руководителями ведущих институтов Европейского союза. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в республике Чезаре Де Монтис на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, это будет третий визит президента в Брюссель за 3,5 года – предыдущие состоялись в 2013 и 2015 годах и "были весьма полезны для двусторонних связей". Ожидаемая повестка дня – обсуждение нового соглашения по двустороннему сотрудничеству, которое заменит старое, принятое почти 20 лет назад.
"Новый документ будет более комплексным и соответствующим изменениям, которым подвергся за эти годы Кыргызстан, Европа и весь остальной мир. Ожидается, что кыргызский президент попросит у Евросоюза максимальную помощь в укреплении демократических институтов в Кыргызстане. Не только финансовую, но и комплексную. Запросы президента, ожидается, будут приветствованы Евросоюзом", – сказал Чезаре Де Монтис.
"Алмазбек Атамбаев — исключительный пример открытого сотрудничества. Президент — друг Евросоюза, Евросоюз — друг президента", — подчеркнул Чезаре Де Монтис.

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