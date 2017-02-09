Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скандальное имущество Бакиевых на ул. Скрябина успели продать третьим лицам – Т.СарпашевСкандальное имущество Бакиевых на ул. Скрябина успели продать третьим лицам – Т.СарпашевВ 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе - Чезаре Де МонтисВ 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе - Чезаре Де Монтис

Сарпашев: Некоторые политические лица хотят убрать меня до президентских выборов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sarpas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409069-ru.html

Похожие новости

Т.Сарпашев: "Некоторые политики думают, что ГРС может управлять выборами, поэтому меня хотят убрать"

Правительство выступает против законопроекта, предусматривающего прямые выборы глав айыл окмоту

Сарпашев: некоторые политики хотят моей отставки, чтобы влиять на выборы

Депутаты выступили против прямых выборов глав айыл окмоту

Депутат интересуется, сколько средств потребуется для проведения повторных выборов в местах, где не могут избрать мэров и глав айыл окмоту

9 февраля 2017, 15:01       Комментарии

Некоторые политические люди хотят убрать меня до президентских выборов. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев, по поводу предложения Генпрокуратуры снять его с должности на основании решения Госрегистра по участку на улице Скрябина, 45 и 45а.
По его словам некоторые лица думаю, что как-то могут повлиять на предстоящие президентские выборы.
"Те политики, которые готовятся к выборам президента и за своей не информированностью, считают, что есть какая-то кнопа, которая может повлиять на исход голосования. Такой кнопки нет, выборы проходят чисто и прозрачно, возможно некоторым это не нравятся и они чувствуют от меня опасность, и используют информацию о земельном участке против меня", – сказал он.
Он подчеркнул, что не думает, что Генеральная прокуратура тоже в этой политической завязке.
"Единственное, что я направил письмо в Генеральную прокуратура, почему они только спустя 56 дней оповестили нас о решении суда. ГРС обвиняют в том, что она не делала. К нам письмо об аресте земли попало не вовремя. Сделка осуществляется, и письмо приходит через два дня. Обычно к нам письма приходят в течение 5-7 дней. Арест был наложен 2 ноября, если бы они прислали его хотя бы до 7 или 10 ноября, то сделка не была бы совершена. Сроки предоставления информации были нарушены", – прокомментировал Сарпашев.
Напомним, Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум