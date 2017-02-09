Сарпашев: Некоторые политические лица хотят убрать меня до президентских выборов

9 февраля 2017, 15:01 Комментарии

Некоторые политические люди хотят убрать меня до президентских выборов. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев, по поводу предложения Генпрокуратуры снять его с должности на основании решения Госрегистра по участку на улице Скрябина, 45 и 45а.

По его словам некоторые лица думаю, что как-то могут повлиять на предстоящие президентские выборы.

"Те политики, которые готовятся к выборам президента и за своей не информированностью, считают, что есть какая-то кнопа, которая может повлиять на исход голосования. Такой кнопки нет, выборы проходят чисто и прозрачно, возможно некоторым это не нравятся и они чувствуют от меня опасность, и используют информацию о земельном участке против меня", – сказал он.

Он подчеркнул, что не думает, что Генеральная прокуратура тоже в этой политической завязке.

"Единственное, что я направил письмо в Генеральную прокуратура, почему они только спустя 56 дней оповестили нас о решении суда. ГРС обвиняют в том, что она не делала. К нам письмо об аресте земли попало не вовремя. Сделка осуществляется, и письмо приходит через два дня. Обычно к нам письма приходят в течение 5-7 дней. Арест был наложен 2 ноября, если бы они прислали его хотя бы до 7 или 10 ноября, то сделка не была бы совершена. Сроки предоставления информации были нарушены", – прокомментировал Сарпашев.

Напомним, Генеральная прокуратура КР направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.