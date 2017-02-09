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И вновь трясет. Дрожь земли на этот раз почувствовали в Нарынской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355124_i_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409066-ru.html

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9 февраля 2017, 14:37       Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в 12.33 на станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 2,5-3 балла.
По предварительным данным, очаг колебания земли располагался на территории Кыргызстана, в хребте Молдо-Тоо, в 8 км к югу от пгт. Мин–Куш, 18 км к юго-востоку от с. Ак-Кёль, 20 км к северо-востоку от с. Кош-Булак.
В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила: в пгт. Мин-Куш – 2,5 балла, в с. Ак-Кёль – 2 балла.
Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.
Отметим, это уже второе землетрясение за последние трое суток. 7 февраля подземные толчки почувствовали жители Джалал-Абадской области. Тогда интенсивность подземных толчков составила в эпицентре 4-4,5 балла.

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