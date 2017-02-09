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Депутат просит пограничников не создавать лишних проблем службе миграции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355129_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409065-ru.html

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9 февраля 2017, 14:39       Комментарии

Депутат Евгения Строкова просит пограничников не создавать лишних проблем для службы миграции. Такую просьбу она озвучила сегодня, 9 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, парламентарий стала свидетелем того, когда представители Государственной пограничной и таможенной служб не хотели пропускать ребенка в аэропорту. "Маму пропустили, а ребенка не хотели пропускать. Я уверена, что они все знакомы с правилами проезда", - сказала она.
Помимо этого, депутат поблагодарила представительство службы миграции в Москве, которой удалось до середины января этого года вернуть и выплатить мигрантам из Кыргызстана 4 млн рублей задолженности по заработным платам.

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