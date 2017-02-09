В 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе - Чезаре Де Монтис

9 февраля 2017, 14:57 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году Европейский союз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе. Об этом на пресс-конференции по результатам двустороннего сотрудничества между КР и ЕС сообщил посол Представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.

Он отметил, что из этой суммы 24,25 млн евро были переведены непосредственно в бюджет, что позволило правительству КР покрыть 22% своего бюджетного дефицита.

"Эти 24,25 млн евро включили 5 млн евро на реформу избирательной системы, 10 млн евро на сектор образования, 4,25 млн евро на сектор социальной защиты, 5 млн евро в виде макрофинансовой помощи правительству. Кроме этого, Кыргызстану было выделено 10,15 млн евро для финансирования проектов, реализуемых местными и международными партнерами", - отметил он.