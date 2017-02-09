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В 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе - Чезаре Де Монтис

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409062-ru.html

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9 февраля 2017, 14:57       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году Европейский союз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе. Об этом на пресс-конференции по результатам двустороннего сотрудничества между КР и ЕС сообщил посол Представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.
Он отметил, что из этой суммы 24,25 млн евро были переведены непосредственно в бюджет, что позволило правительству КР покрыть 22% своего бюджетного дефицита.
"Эти 24,25 млн евро включили 5 млн евро на реформу избирательной системы, 10 млн евро на сектор образования, 4,25 млн евро на сектор социальной защиты, 5 млн евро в виде макрофинансовой помощи правительству. Кроме этого, Кыргызстану было выделено 10,15 млн евро для финансирования проектов, реализуемых местными и международными партнерами", - отметил он.

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