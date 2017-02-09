В Верховном суде дали уточнения по делу в отношении Н.Тюлеева в части конфискации имущества

9 февраля 2017, 14:32 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Информация, опубликованная в ряде СМИ о том, что в приговоре суда нет ни слова о конфискации имущества Наримана Тюлеева, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

По ее данным, приговором Ленинского районного суда г. Бишкек от 29 июля 2013 года Тюлеев Нариман Ташболотович признан виновным по ст.ст. 30 ч.4, 303 ч.1, ст.ст. 30 ч.4, 303 ч.1 УК КР и на основании ст.59 УК КР, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определено 11 (одиннадцать) лет лишения свободы, с отбыванием меры наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства, с лишением права занимать государственные должности сроком до 3 (трех) лет.

Имущество Наримана Тюлеева, а также его близких родственников, по указанному в приговоре списку, на которых наложен арест, конфискованы в доход государства.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года приговор Ленинского районного суда г. Бишкек от 29 июля 2013 года в отношении Наримана Тюлеева оставлен без изменения.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР от 30 ноября 2015 года приговоры Ленинского районного суда г. Бишкек от 29 июля 2013 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года в отношении Тюлеева Наримана Ташболотовича изменены.

Из приговоров исключено выделение отдельных материалов в части предъявленного Нариману Тюлееву обвинения по ст.ст. 30 ч.4, 183 ч.3 УК КР.

Выделено уголовное дело № 084-10-0050 в отношении Наримана Тюлеева в части предъявленного обвинения по ст.ст. 30 ч.4, 183 ч.3 УК КР и направлено Генеральному прокурору КР для дальнейшего расследования.

В остальной части приговоры оставлены без изменения.