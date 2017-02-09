Т. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него ареста

9 февраля 2017, 14:49 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Глава Государственной регистрационной службы (ГРС) КР Тайырбек Сарпашев разъяснил ситуацию с заявлением Генеральной прокуратуры о необходимости его увольнения в связи с регистрацией недвижимого имущества по ул. Скрябина, 45-46 А, находящего под арестом.

В ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" он отметил, что на момент обращения представителя ОсОО "Глобал Эдвертайзинг" к нему лично с просьбой зарегистрировать за компанией указанные нежилые имущества у ГРС имелось решение межрайонного суда о снятии ареста.

"В связи с этим Бишкекский Госрегистр был обязан зарегистрировать имущество обратившегося лица в рамках закона. И 29 ноября 2016 года мы зарегистрировали объекты. Однако сейчас органы прокуратуры утверждают, что на тот момент имелось решение Бишкекского горсуда о наложении ареста от 2 ноября 2016 года. Но, увы, ГРС получил письмо из суда лишь 28 декабря 2016 года. Почему нам письмо принесли спустя 56 дней? Хотя по закону и обычно подобные письма приносят уже в течение 7-10 дней", – подчеркнул глава ГРС.

Также Тайырбек Сарпашев отметил, что подготовил письмо для генерального прокурора Индиры Джолдубаевой с просьбой провести расследование того, почему оповещение из суда пришло так поздно и кто в этом виноват.

"Я хочу отметить, что судебный процесс проходит с участием прокуратуры. Соответственно, органы прокуратуры также могли проинформировать ГРС о новом решении суда", - отметил он.

Указанное недвижимое имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак - доверенному лицу сына бывшего Президента КР Курманбека Бакиева - Максиму.