9 февраля 2017, 14:54 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

По их информации, сотрудниками Центральной таможни 24 января 2017 года выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу помимо таможенного контроля из территории Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику автотранспортного средства марки Хово с грузом, задекларированным согласно транзитной декларации – древесным углем общим весом 25400 кг. Однако в ходе досмотра было выявлено более 24-х тонн незадекларированных товаров народного потребления, при этом вес древесного угля составлял чуть более тонны.

Материалы задержания были переданы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в ГСБЭП при ПКР, которой 2 февраля 2017 года возбуждено уголовное дело по ст. 204, ч. 3, п. 5 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.