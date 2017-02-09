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Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребления

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409059-ru.html

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9 февраля 2017, 14:54       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.
По их информации, сотрудниками Центральной таможни 24 января 2017 года выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу помимо таможенного контроля из территории Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику автотранспортного средства марки Хово с грузом, задекларированным согласно транзитной декларации – древесным углем общим весом 25400 кг. Однако в ходе досмотра было выявлено более 24-х тонн незадекларированных товаров народного потребления, при этом вес древесного угля составлял чуть более тонны.
Материалы задержания были переданы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в ГСБЭП при ПКР, которой 2 февраля 2017 года возбуждено уголовное дело по ст. 204, ч. 3, п. 5 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

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