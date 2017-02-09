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Т. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него арестаТ. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него арестаВ Кыргызстане пожарные машины дважды превысили срок эксплуатацииВ Кыргызстане пожарные машины дважды превысили срок эксплуатации

Сарпашев: некоторые политики хотят моей отставки, чтобы влиять на выборы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409058-ru.html

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9 февраля 2017, 14:48       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев не исключает, что в преддверии президентских выборов некоторые политические силы Кыргызстана хотят добиться его отставки. Об этом он заявил во время прямой трансляции агентству АКИpress.
Ранее Генеральная прокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Сарпашева от должности главы ГРС. Основанием, по данным ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева. Генпрокуратура обжаловала данное решение в кассационном порядке.
"Некоторым политическим силам не хочется, чтобы выборы прошли чисто. Отдельные политики считают, что если у ГРС есть биометрическая база, соответственно есть какой-то механизм, который влияет на выборный процесс, но они сильно ошибаются. Я считаю, что в связи с приближением активной фазы президентских выборов некоторые политические силы заинтересованы провести их без Сарпашева", - сказал председатель ГРС.
Он сообщил, что готовит заявление в адрес генерального прокурора Индиры Джолдубаевой и премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с просьбой разобраться в ситуации и не делать поспешные выводы. Сарпашев отметил, что ГРС "всего лишь исполняла решение суда".
"Я попрошу генпрокурора взять это дело под личный контроль. Не думаю, что Генпрокурора политизирована, но, возможно, некоторые сотрудники правоохранительных или надзорных органов проглядели этот вопрос. Я готов нести ответственность, если что-нибудь нарушил", - заверил Сарпашев.
Глава ГРС добавил, что в четверг утром доложил о происходящем премьер-министру. На вопрос, планирует ли он встречаться с президентом, Сарпашев ответил, что его непосредственным руководителем является глава правительства, потому он "ограничится пока этим".

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