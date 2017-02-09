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Сотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребленияСотрудники центральной таможни выявили контрабандный груз товаров народного потребленияТ. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него арестаТ. Сарпашев уверяет, что на момент регистрации бакиевского имущества у ГРС не было письма о наложении на него ареста

Авария "Лексусов" — 18-летние водители катались по Бишкеку без прав

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409057-ru.html

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9 февраля 2017, 14:52       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. В центре Бишкека в ночь на четверг столкнулись три автомобиля, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД.
"Со слов очевидцев, примерно в 00.35 водитель внедорожника Lexus GX 470, двигаясь в южном направлении, выехал на красный свет светофора и столкнулся с машиной Lexus GS. После столкновения Lexus GX 470 отбросило на встречную полосу, где он задел еще один автомобиль, а потом перевернулся", - отметили в УПМ.
В итоге, по информации милиционеров, пострадали водитель и пассажир Lexus GX 470. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы. Отмечается, что водители обоих машин Lexus управляли ими без водительских удостоверений. Известно, что водителю внедорожника 18 лет.
"Управлявший машиной Lexus GS также 1998 года рождения", - сказали в пресс-службе.
Экспертиза показала, что водители были трезвыми. Их машины водворены на штрафстоянку.

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