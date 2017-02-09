Депутаты не могут собраться на заседание после обеденного перерыва

9 февраля 2017, 14:18 Комментарии

В Жогорку Кенеше 9 февраля после обеда депутаты не могут собраться на заседание.

На 14:08 в зале находились спикер Чыныбай Турсунбеков, Алтынай Омурбекова, Данияр Толонов, Сайдолимжон Джураев, Музаффар Исаков, Евгения Строкова, Мурадыл Мадеминов, Алмазбек Токторов, Алмазбек Эргешов, Кенжебек Бокоев, Жылдыз Мусабекова, Садык Шер-Нияз, Марат Аманкулов, Осмонбек Артыкбаев, Ильхом Маннанов.

Однако, не смотря на фактическое присутствие нескольких депутатов, зарегистрировано 59 парламентариев. Они приступили к обсуждению законопроекта.

По истечении 5 минут в зал вошли еще ряд депутатов, зарегистрировано 89.