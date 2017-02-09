Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Смартфон по контракту" – подарите своей половинке мечту!"Смартфон по контракту" – подарите своей половинке мечту!В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долгиВ Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долги

Депутаты не могут собраться на заседание после обеденного перерыва

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409056-ru.html

Похожие новости

Депутат просит пограничников не создавать лишних проблем службе миграции

Из 59 зарегистрированных депутатов на заседании парламента присутствуют 12

В конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты Европарламента

Депутаты выступили против прямых выборов глав айыл окмоту

Депутат интересуется, сколько средств потребуется для проведения повторных выборов в местах, где не могут избрать мэров и глав айыл окмоту

9 февраля 2017, 14:18       Комментарии

В Жогорку Кенеше 9 февраля после обеда депутаты не могут собраться на заседание.
На 14:08 в зале находились спикер Чыныбай Турсунбеков, Алтынай Омурбекова, Данияр Толонов, Сайдолимжон Джураев, Музаффар Исаков, Евгения Строкова, Мурадыл Мадеминов, Алмазбек Токторов, Алмазбек Эргешов, Кенжебек Бокоев, Жылдыз Мусабекова, Садык Шер-Нияз, Марат Аманкулов, Осмонбек Артыкбаев, Ильхом Маннанов.
Однако, не смотря на фактическое присутствие нескольких депутатов, зарегистрировано 59 парламентариев. Они приступили к обсуждению законопроекта.
По истечении 5 минут в зал вошли еще ряд депутатов, зарегистрировано 89.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум