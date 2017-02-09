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В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долгиВ Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долгиИз 59 зарегистрированных депутатов на заседании парламента присутствуют 12Из 59 зарегистрированных депутатов на заседании парламента присутствуют 12

Верховный суд отрицает отсутствие решения о конфискации имущества Тюлеева в приговоре суда

Источник:
http://knews.kg/2017/02/verhov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409055-ru.html

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В Верховном суде дали уточнения по делу в отношении Н.Тюлеева в части конфискации имущества

9 февраля 2017, 14:15       Комментарии

Информация, опубликованная в ряде средств массовой информации о том, что в приговоре суда нет ни слова о конфискации имущества Наримана Тюлеева, не соответствует действительности. В связи с этим, пресс-служба Верховного суда по данному уголовному делу предоставляет уточняющую информацию.
Приговором Ленинского районного суда Бишкека 29 июля 2013 года Нариман Тюлеев признан виновным по ряду статей УК КР и путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определено 11 лет лишения свободы, с отбыванием меры наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства, с лишением права занимать государственные должности сроком до трех лет.
"Имущество Тюлеева, а также его близких родственников, по указанному в приговоре списку, на которых наложен арест, конфискованы в доход государства. Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года приговор Ленинского районного суда от 29 июля 2013 года в отношении Тюлеева оставлен без изменения. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда от 30 ноября 2015 года приговоры Ленинского районного суда от 29 июля 2013 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года в отношении Тюлеева изменены", – говорится в сообщении.
Из приговоров исключено выделение отдельных материалов в части предъявленного Тюлееву обвинения по статьям 30 ч. 4, 183 ч. 3 УК КР.
"Выделено уголовное дело № 084-10-0050 в отношении Тюлеева в части предъявленного обвинения по статье 30 ч. 4, 183 ч. 3 УК КР и направлено Генпрокурору для дальнейшего расследования. В остальной части приговоры оставлены без изменения", – отметили в пресс-службе.

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