Верховный суд отрицает отсутствие решения о конфискации имущества Тюлеева в приговоре суда

9 февраля 2017, 14:15 Комментарии

Информация, опубликованная в ряде средств массовой информации о том, что в приговоре суда нет ни слова о конфискации имущества Наримана Тюлеева, не соответствует действительности. В связи с этим, пресс-служба Верховного суда по данному уголовному делу предоставляет уточняющую информацию.

Приговором Ленинского районного суда Бишкека 29 июля 2013 года Нариман Тюлеев признан виновным по ряду статей УК КР и путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определено 11 лет лишения свободы, с отбыванием меры наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства, с лишением права занимать государственные должности сроком до трех лет.

"Имущество Тюлеева, а также его близких родственников, по указанному в приговоре списку, на которых наложен арест, конфискованы в доход государства. Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года приговор Ленинского районного суда от 29 июля 2013 года в отношении Тюлеева оставлен без изменения. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда от 30 ноября 2015 года приговоры Ленинского районного суда от 29 июля 2013 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года в отношении Тюлеева изменены", – говорится в сообщении.

Из приговоров исключено выделение отдельных материалов в части предъявленного Тюлееву обвинения по статьям 30 ч. 4, 183 ч. 3 УК КР.

"Выделено уголовное дело № 084-10-0050 в отношении Тюлеева в части предъявленного обвинения по статье 30 ч. 4, 183 ч. 3 УК КР и направлено Генпрокурору для дальнейшего расследования. В остальной части приговоры оставлены без изменения", – отметили в пресс-службе.