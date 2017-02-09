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В Нарынской области произошло землетрясение силой около 3 балловВ Нарынской области произошло землетрясение силой около 3 балловВ 2016 году объем экспорта КР в ЕС в рамках статуса ВСП+ увеличился на 53%В 2016 году объем экспорта КР в ЕС в рамках статуса ВСП+ увеличился на 53%

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409051-ru.html

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В Нарынской области произошло землетрясение силой около 3 баллов

9 февраля 2017, 13:58       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, сегодня в 12:33 по местному времени сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР (ИС НАН КР) зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 2,5 - 3 балла.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в хребте Молдо-Тоо, в 8 км к югу от пгт. Мин-Куш, 18 км к юго-востоку от с. Ак-Кёль, 20 км к северо-востоку от с. Кош-Булак, 30 км к юго-востоку от с. Арал.
В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила в пгт. Мин – Куш – 2,5 балла, в с. Ак – Кёль – 2 балла.

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