9 февраля 2017, 13:58 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, сегодня в 12:33 по местному времени сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР (ИС НАН КР) зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 2,5 - 3 балла.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в хребте Молдо-Тоо, в 8 км к югу от пгт. Мин-Куш, 18 км к юго-востоку от с. Ак-Кёль, 20 км к северо-востоку от с. Кош-Булак, 30 км к юго-востоку от с. Арал.

В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила в пгт. Мин – Куш – 2,5 балла, в с. Ак – Кёль – 2 балла.