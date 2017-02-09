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Евросоюз окажет помощь Кыргызстану в строительстве лабораторий для выдачи сертификатов соответствия

Источник:
http://kabar.kg/news/evrosoiuz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409050-ru.html

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9 февраля 2017, 14:04       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Европейский союз окажет помощь в строительстве лабораторий для выдачи сертификатов соответствия. Об этом на пресс-конференции сообщил посол, глава Представительства Евросоюза в КР Чезаре Де Монтис.
По его словам, к ним на сегодня поступил запрос о поддержке строительства лабораторий по сертификации продукта.
"Мы можем предоставить помощь и готовы рассмотреть этот проект, но нам нужны точности. Для меня пока не ясно, поэтому группа наших экспертов работает над этим вопросом", - отметил он.
Также Чезаре Де Монтис сообщил, что представительство ЕС в КР готово помочь республике выйти на рынок Европы и других стран.
"Но для этого необходимо выполнить соответствующую работу, в частности это обеспечение объемов поставляемых товаров. Нельзя продавать один килограмм яблок, нужно создать в стране сеть и обеспечить бесперебойную поставу продукции. Второе, это соответствие качества товара стандартам. В 2017 году мы ожидаем увеличения объемов экспорта КР в ЕС, но для этого необходимо выполнить вышеуказанные запросы", - добавил он.

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