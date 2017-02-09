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В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долгиВ Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долгиАтамбаев 16 февраля посетит Брюссель и обсудит сотрудничество с ЕСАтамбаев 16 февраля посетит Брюссель и обсудит сотрудничество с ЕС

В конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты Европарламента

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kontce-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409049-ru.html

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9 февраля 2017, 14:13       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. После визита Президента Кыргызстан Алмазбека Атамбаева в Брюссель (Бельгия) в КР прибудут депутаты Европарламента. Об этом на пресс-конференции сообщил посол, глава Представительства Евросоюза в КР Чезаре Де Монтиса.
По его словам, в состав делегации войдут 10 депутатов Европарламента, которые примут участие в 12-м заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-КР.
"Также они посетят парламент Кыргызстана. Они будут находиться в Бишкеке несколько дней", - отметил он.
Кроме этого, посол сообщил, что в июне Кыргызстан проведет 4-е заседание Диалога высокого уровня по вопросам безопасности и политики ЕС - Центральная Азия.

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