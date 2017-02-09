В конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты Европарламента

9 февраля 2017, 14:13 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. После визита Президента Кыргызстан Алмазбека Атамбаева в Брюссель (Бельгия) в КР прибудут депутаты Европарламента. Об этом на пресс-конференции сообщил посол, глава Представительства Евросоюза в КР Чезаре Де Монтиса.

По его словам, в состав делегации войдут 10 депутатов Европарламента, которые примут участие в 12-м заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-КР.

"Также они посетят парламент Кыргызстана. Они будут находиться в Бишкеке несколько дней", - отметил он.

Кроме этого, посол сообщил, что в июне Кыргызстан проведет 4-е заседание Диалога высокого уровня по вопросам безопасности и политики ЕС - Центральная Азия.