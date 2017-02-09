Атамбаев 16 февраля посетит Брюссель и обсудит сотрудничество с ЕС

9 февраля 2017, 14:12 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля посетит с официальным визитом штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла ЕС в Кыргызстане Чезаре де Монтиса.

Ранее руководитель пресс-службы главы государства Алмаз Усенов сообщал, что президент нанесет рабочий визит в Бельгию в середине февраля.

По словам Чезаре де Монтиса, Атамбаев посетит штаб-квартиру ЕС 16 февраля.

"Во время визита будут обсуждаться вопросы, связанные с новым соглашением о сотрудничестве Кыргызстана и Евросоюза", - сказал он.

В документе будет сделан акцент на экономические аспекты сотрудничества, которое должно стать "новым инструментом" в процессе диалога между ЕС и республикой.

Дипломат отметил, что президент встретится с руководством институтов Евросоюза, и напомнил, что это будет третий визит Атамбаева в Брюссель в должности главы государства. Предыдущие два - в 2013-м и 2015 годах - "стали важными" для укрепления взаимодействия между ЕС и Кыргызстаном. Также ожидается, что после визита Атамбаева в Брюссель Бишкек посетит делегация в составе десяти депутатов Европарламента. Чезаре де Монтис подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать процесс демократических реформ в КР. "Эта помощь не обязательно финансовая, но и политическая", - подчеркнул он.

В 2016 году ЕС выделил Кыргызстану 34,5 миллиона евро на совершенствование избирательной системы, развитие образования и социальную сферу.