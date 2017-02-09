Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты ЕвропарламентаВ конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты ЕвропарламентаСтенд Кыргызстана признали самым самобытным на турвыставке в ТурцииСтенд Кыргызстана признали самым самобытным на турвыставке в Турции

Атамбаев 16 февраля посетит Брюссель и обсудит сотрудничество с ЕС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409048-ru.html

Похожие новости

В конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты Европарламента

В Бишкеке днем без осадков – прогноз погоды на 10 февраля

Евросоюз гарантирует поддержку запросов, которые озвучит Президент А.Атамбаев в Брюсселе - Чезаре Де Монтис

Посол ЕС раскрыл детали поездки Атамбаева в штаб-квартиру Евросоюза

Завотделом Аппарата президента А.Усенов объяснил причины, почему А.Атамбаев не отвечает на заявления О.Текебаева

9 февраля 2017, 14:12       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля посетит с официальным визитом штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла ЕС в Кыргызстане Чезаре де Монтиса.
Ранее руководитель пресс-службы главы государства Алмаз Усенов сообщал, что президент нанесет рабочий визит в Бельгию в середине февраля.
По словам Чезаре де Монтиса, Атамбаев посетит штаб-квартиру ЕС 16 февраля.
"Во время визита будут обсуждаться вопросы, связанные с новым соглашением о сотрудничестве Кыргызстана и Евросоюза", - сказал он.
В документе будет сделан акцент на экономические аспекты сотрудничества, которое должно стать "новым инструментом" в процессе диалога между ЕС и республикой.
Дипломат отметил, что президент встретится с руководством институтов Евросоюза, и напомнил, что это будет третий визит Атамбаева в Брюссель в должности главы государства. Предыдущие два - в 2013-м и 2015 годах - "стали важными" для укрепления взаимодействия между ЕС и Кыргызстаном. Также ожидается, что после визита Атамбаева в Брюссель Бишкек посетит делегация в составе десяти депутатов Европарламента. Чезаре де Монтис подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать процесс демократических реформ в КР. "Эта помощь не обязательно финансовая, но и политическая", - подчеркнул он.
В 2016 году ЕС выделил Кыргызстану 34,5 миллиона евро на совершенствование избирательной системы, развитие образования и социальную сферу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум