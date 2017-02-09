В Бишкеке днем без осадков – прогноз погоды на 10 февраля

9 февраля 2017, 14:02 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег. В Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -3...-8

днем: -3...+2

Таласская область

ночью: -4...-9

днем: -3...+2

Баткенская область

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -6...-11

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -23...-28

днем: -9...-14

В Бишкеке ночью возможен слабый снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем 0...+2.