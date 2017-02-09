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В Бишкеке днем без осадков – прогноз погоды на 10 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409047-ru.html

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9 февраля 2017, 14:02       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег. В Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...-8
днем: -3...+2
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -23...-28
днем: -9...-14
В Бишкеке ночью возможен слабый снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем 0...+2.

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